Меню
ДТ ЕВРО
40.67-12.23
АИ-92
31.5-0.08
АИ-95
32.25+1.64
ТС-1
39.8+0.70
КТ
36.45-0.74
Нефть
14.82-0.08
+7 (495) 150-41-75
СКИДКА!
НА ПОСТАВКУ ТОПЛИВА
В РЕГИОНЫ
поставка
бензовозом 25
скидка
на топливо 4
ПОСТАВКА
МОРЕМ 26
доставка топлива
за наш
счет
ПРОКАЧКА
ПО ТРУБЕ
ПОСТАВКА
С НПЗ

Заказать

условиями обработки данных
 
До конца акции осталось:
00 Дней
00 Часов
00 Минут
00 Секунд
Свернуть
Подписаться на обновления цен Подписаться
Trader-oil является официальным партнером завода «Taneco» — завод занимает лидирующую позицию по производству светлых нефтепродуктов...
ОАО «Лукойл» — международная, нефтегазовая компания №1 по размеру доказанных запасов. № 2 по добыче нефти, основной бизнес-сегмент компании: переработка и реализация нефти...
«Башнефть» — акционерная компания, входит в ТОП-5 предприятий РФ по нефтепереработки и в ТОП-10 по добыче...
«ГазПром» — крупнейший партнер по поставке сжиженного газа. За 2014 год нами было продано 369 000 м3 газа...
«Роснефть» — надежный партнер в нефтяной отрасли. Совместные виды деятельности компаний являются: разведка и поиск месторождений углеводородов, газа, добыча нефти, газового конденсата, реализация нефти, переработка сырья, ведение проектов по месторождениям, продуктов и газа, их переработки.
Компания ТНК является нашим потребителем топлива в независимости от своих производственных мощностей.
ЗАО «Антипинский НПЗ» располагается в промышленной зоне г. Тюмени на юго-востоке вблизи поселка Антипино.
ООО «Ильский НПЗ» составляет основу нефтегазового направления динамично развивающегося современного инвестиционно-инжинирингового холдинга «Кубанская нефтегазовая компания». Предприятие было образовано в 2007 году.
ООО "Марийский нефтеперегонный завод" основан в 1995 году и оснащен современным оборудованием.
Нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева - первый нефтеперерабатывающий завод в России среди ныне действующих, основанный в 1879 году В.И. Рагозиным, на котором работал великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев.
Расчет стоимости топлива
Дизельное топливо
Бензин
Керосин
Выберите сорт
Укажите объем, л.
ДоставкаМосква
км от МКАД
Стоимость топлива
с учетом доставки 0 руб./л
Стоимость доставки 0 руб.
Итого 0 руб.
Отправить заявку

Группа компаний TRADER-OIL – крупнейший, надежный и проверенный поставщик топлива и горюче-смазочных материалов на российском рынке. Ключевые направления специализации холдинга – оптовая продажа нефтеропродуктов без посредников. Мы предлагаем расширенный перечень услуг по добыче, переработке, доставке, перевалке продукции нефтяного производства.

Базовые преимущества сотрудничества с TRADER-OIL:

  • расширенный ассортимент, конкурентоспособные цены, оперативная обработка и исполнение поступающих заказов;
  • прямые поставки топлива от производителя, сотрудничество с крупными НПЗ (Taneco, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, ТНК, Rosneft и другие);
  • налаженная логистическая система, большой собственный парк бензовозов, оснащенных системой спутниковой навигации;
  • четкое соблюдение сроков доставки, предоставление паспортов качества продукции.

Мы ценим время клиентов и дорожим своей репутацией, поэтому нацелены на построение долговременных, продуктивных взаимоотношений. TRADER-OIL – это понятные, честные и прозрачные схемы работы, отсутствие скрытых платежей, возможность купить нефтепродукты по индивидуальной расчетной схеме с удобным способом оплаты. Вся реализуемая топливная продукция соответствует показателям качества, государственным стандартам, международным регламентам экологической безопасности.  

На базе компании имеется современная аккредитованная испытательная лаборатория, оборудованная высокотехнологичными анализаторами и электронной техникой. Строго соблюдаются условия хранения и транспортировки. Это позволяет контролировать основные физико-химические, эксплуатационные показатели топлива и гарантировать высокое качество поставляемого топлива. У нас вы можете приобрести нефтепродукты оптом в любых объемах с оплатой по факту отгрузки.

На портале TRADER-OIL предлагается эффективный сервис по расчету стоимости доставки с учетом месторасположения пункта назначения, сорта топлива, объема закупки, способа транспортировки/отгрузки. Для заказа продукции оставьте заявку на сайте, заполнив стандартную форму связи, напишите на электронную почту или позвоните по телефону. Менеджеры компании рассчитают необходимое количество топлива, помогут сделать заказ, подберут оптимальный метод транспортировки, сориентируют по срокам и особенностям доставки в конкретный регион.
Новости рынка
США расширяют санкции против Венесуэлы

США расширяют санкции против Венесуэлы

В начале февраля США предупредили компании, ведущие бизнес в Венесуэлой, включая Роснефть и даже Chevron об усилении мер
29 Фев 2020
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в Китай

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в Китай

Ключевой поставщик нефти в Китай и крупнейший мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия, сократит экспорт не менее чем на 500 тысяч баррелей в день
24 Фев 2020
Международное энергетическое агентство может снова понизить прогнозы

Международное энергетическое агентство может снова

Глава IEA отметил, что уже наблюдаются сигналы ослабления глобальной экономики
30 Сен 2019
Саудовская Аравия создает фонд финансирования возобновляемой энергетики

Саудовская Аравия создает фонд финансирования возобновляемой

Глава Saudi Industrial Development Fund заявил, что фонд будет финансировать любые компании – в сфере ритейла, сельского хозяйства или производства, в случае если они решат внедрить технологии возобновляемой энергетики
25 Сен 2019
Еще новости

О компании

Итак, вы хотите приобрести качественные нефтепродукты по приемлемым ценам в своем регионе? На современном рынке продаж нефтепродуктов работает большое количество компаний, однако, найти серьезного, грамотного и ответственного поставщика довольно серьезная проблема. На сайте представлен удобный калькулятор расчета доставки топлива. Оцените наш сервис, ознакомьтесь с полным перечнем услуг компании - ждем вашего звонка! "Группа компаний Трэйд-Ойл" - это правильный выбор на рынке нефтепродуктов.

Услуги компании
#
Добыча
#
Переработка
#
ЖД доставка
#
Авто доставка
#
Перевалка нефтепродуктов
Новости компании
Карта нефтебаз на Trader-oil.ru

Карта нефтебаз на Trader-oil.ru

С помощью карты вы сможете найти оптимальный вариант заказа нефтепродуктов с доставкой или самовывозом напрямую с НБ или НПЗ
01 Июл 2019
Китай и Россия договариваются о поставках природного газа

Китай и Россия договариваются о поставках природного

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту
16 Сен 2018
Инвестиционный фонд Катара перекупит часть акций Роснефти

Инвестиционный фонд Катара перекупит часть акций

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Катарскому инвестфонду (QIA) купить долю в Роснефти у совместного предприятия QIA и швейцарского трейдера Glencore – QHG Oil.
01 Сен 2018
По мнению экспертов, нефтяная сфера России испытает на себе действие новых санкций в незначительной степени

По мнению экспертов, нефтяная сфера России испытает

Новые санкции США против России, которые сами авторы назвали «адскими», не приведут к значительным изменениям – заявляют аналитики.
14 Авг 2018
Еще новости
Способы доставки
жд поставка
бензовозом
самовывоз
с нефтебазы
танкером
магистральным
трубопроводом
самовывоз
с нпз
через партнеров
в регионах
Преимущества компании
Прямые поставки от
производителя
Поставка качественного
топлива
Работа с ведущими
участниками рынка
Доставка в день
заказа
Этапы работы
Заявка
Договор
Оплата
Доставка
загрузка карты...
Показать контакты
Контакты
Группа компаний Трэйд-Ойл
119048, Москва , ул. Усачева, д. 35А
+7 (495) 150-41-75
Время работы: с 9:00 до 21:00
Показать карту
Подписаться на обновления цен Подписаться