Группа компаний TRADER-OIL – крупнейший, надежный и проверенный поставщик топлива и горюче-смазочных материалов на российском рынке. Ключевые направления специализации холдинга – оптовая продажа нефтеропродуктов без посредников. Мы предлагаем расширенный перечень услуг по добыче, переработке, доставке, перевалке продукции нефтяного производства.

Базовые преимущества сотрудничества с TRADER-OIL:

расширенный ассортимент, конкурентоспособные цены, оперативная обработка и исполнение поступающих заказов;

прямые поставки топлива от производителя , сотрудничество с крупными НПЗ (Taneco, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, ТНК, Rosneft и другие);

, сотрудничество с крупными НПЗ (Taneco, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, ТНК, Rosneft и другие); налаженная логистическая система, большой собственный парк бензовозов, оснащенных системой спутниковой навигации;

четкое соблюдение сроков доставки, предоставление паспортов качества продукции.

Мы ценим время клиентов и дорожим своей репутацией, поэтому нацелены на построение долговременных, продуктивных взаимоотношений. TRADER-OIL – это понятные, честные и прозрачные схемы работы, отсутствие скрытых платежей, возможность купить нефтепродукты по индивидуальной расчетной схеме с удобным способом оплаты. Вся реализуемая топливная продукция соответствует показателям качества, государственным стандартам, международным регламентам экологической безопасности.

На базе компании имеется современная аккредитованная испытательная лаборатория, оборудованная высокотехнологичными анализаторами и электронной техникой. Строго соблюдаются условия хранения и транспортировки. Это позволяет контролировать основные физико-химические, эксплуатационные показатели топлива и гарантировать высокое качество поставляемого топлива. У нас вы можете приобрести нефтепродукты оптом в любых объемах с оплатой по факту отгрузки.

На портале TRADER-OIL предлагается эффективный сервис по расчету стоимости доставки с учетом месторасположения пункта назначения, сорта топлива, объема закупки, способа транспортировки/отгрузки. Для заказа продукции оставьте заявку на сайте, заполнив стандартную форму связи, напишите на электронную почту или позвоните по телефону. Менеджеры компании рассчитают необходимое количество топлива, помогут сделать заказ, подберут оптимальный метод транспортировки, сориентируют по срокам и особенностям доставки в конкретный регион.